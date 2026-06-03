Museo della Filanda di Salzano | un viaggio nella storia della seta

Notizia in breve

Domenica 7 giugno, il Museo della Filanda di Salzano sarà aperto al pubblico, offrendo un pomeriggio dedicato alla storia della produzione della seta. L’evento permetterà ai visitatori di esplorare le sale del museo, che conserva strumenti e testimonianze legate alla filatura e alla lavorazione della seta nel territorio. L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti, senza prenotazione.