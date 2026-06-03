Museo della Filanda di Salzano | un viaggio nella storia della seta
Domenica 7 giugno, il Museo della Filanda di Salzano sarà aperto al pubblico, offrendo un pomeriggio dedicato alla storia della produzione della seta. L’evento permetterà ai visitatori di esplorare le sale del museo, che conserva strumenti e testimonianze legate alla filatura e alla lavorazione della seta nel territorio. L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti, senza prenotazione.
Domenica 7 giugno il Museo della Filanda di Salzano aprirà le proprie porte ai visitatori con un pomeriggio dedicato alla scoperta di uno dei luoghi simbolo della storia produttiva del territorio.Allestito all'interno dell'antica Filanda, il museo propone un percorso originale che unisce. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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