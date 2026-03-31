Inoltre, sono stati raccolti 950 euro che saranno destinati a sostenere il service Zaino sospeso per l'anno sociale 20252026 La mostra fotografica "Forlì dentro. Contrasti urbani" allestita sulle pareti e sulle finestre dell'ex Filanda Maiani, ha riscosso interesse e apprezzamento. Non solo, tutti gli appuntamenti organizzati in occasione dell'esposizione hanno fatto registrare una presenza straordinaria. Sono state coinvolte più di mille persone in occasione dei quattro momenti (la presentazione dell'omonimo libro-catalogo e le tre camminate condotte da Gabriele Zelli) che hanno caratterizzato il progetto ideato dal Comitato di Quartiere Centro Storico del Comune di Forlì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - La storia della città rivive sulle pareti dell'ex Filanda: in mille alla scoperta dei "Contrasti urbani"

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