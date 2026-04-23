Antonia Salzano in Calabria | il viaggio della fede verso Carlo Acutis

Il 20 maggio, Antonia Salzano sarà a Reggio Calabria per partecipare a un evento religioso dedicato a Carlo Acutis. Nel suo viaggio, farà tappa a Serra San Bruno, Bagnara e Aprigliano, città dove si svolgeranno incontri e momenti di riflessione. L’obiettivo è celebrare la figura del giovane venerato e approfondire il suo messaggio di fede e spiritualità.

? Cosa sapere Antonia Salzano raggiungerà Reggio Calabria il 20 maggio per un incontro religioso.. Il percorso toccherà Serra San Bruno, Bagnara e Aprigliano per onorare Carlo Acutis.. Il prossimo 20 maggio, Antonia Salzano raggiungerà Reggio Calabria per un incontro di profonda spiritualità che segna la sua prima visita ufficiale in territorio calabrese. L’accoglienza della madre del beato Carlo Acutis sarà coordinata dall’Arcidiocesi di Reggio-Bova insieme al Seminario Pio XI, dove la ospiteranno durante l’intero soggiorno. L’itinerario previsto per la madre del giovane santo, la cui memoria resta viva dopo la canonizzazione avvenuta il 7 settembre 2025 per volontà di Papa Francesco, non si limiterà alla città dello Stretto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Antonia Salzano in Calabria: il viaggio della fede verso Carlo Acutis Notizie correlate Marco Gallo come Carlo Acutis, amava la vita ma morì a 17 anni: “La sua una fede contagiosa”Monza, 26 febbraio 2026 – Già da bambino, assicura la mamma, quando gattonava era difficile stargli dietro perché era troppo veloce. ‘Il mio nome è Carlo’, il film tv dedicato alla vita di San Carlo Acutis prossimamente su Canale 5‘Il mio nome è Carlo‘ è il titolo del nuovo film tv dedicato alla storia dell’adolescente Carlo Acutis diventato santo nel 2025. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Reggio Calabria accoglie Antonia Salzano: la madre di Carlo Acutis in visita il 20 maggio; La madre di San Carlo Acutis a Reggio Calabria: cresce l'attesa in seminario; La madre di Carlo Acutis a Reggio Calabria: prima visita in Calabria tra fede, reliquie e testimonianza; La madre di Carlo Acutis a Reggio Calabria: prima visita nella nostra regione. La madre di San Carlo Acutis fa tappa a Reggio: la testimonianza al Seminario Pio XIAntonia Salzano sarà per la prima volta in Calabria. Diverse le tappe in programma, fino all'arrivo in città, dove sarà ospite dell'Arcidiocesi con il Seminario Pio XI ... citynow.it La madre di Carlo Acutis a Reggio Calabria: prima visita in Calabria tra fede, reliquie e testimonianzaCresce l’attesa in città per l’arrivo di Antonia Salzano, madre di San Carlo Acutis, che sarà a Reggio Calabria il prossimo 20 maggio per una visita dal forte valore spirituale. Ad accoglierla sarà l’ ... strettoweb.com Antonia Salzano sarà per la prima volta in Calabria. Diverse le tappe in programma, fino all'arrivo in città, dove sarà ospite dell'Arcidiocesi con il Seminario Pio XI - facebook.com facebook