muore schiacciato sotto al trattore tragedia a siena

Un uomo di 77 anni è morto ieri sera a Siena dopo essere stato schiacciato sotto un trattore durante un incidente agricolo. I soccorritori sono intervenuti sul luogo, ma per lui non c’era più nulla da fare. La vittima è stata estratta dal mezzo e trasportata in ospedale, dove è deceduto poco dopo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Siena, 3 giugno 2026 – Tragedia a Siena dove nella serata di ieri un uomo di 77 anni è morto in seguito a un incidente agricolo. I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti in via delle Luglie per effettuare il soccorso. Una volta sul posto hanno trovato il mezzo ribaltato e l’uomo rimasto incastrato. L’uomo è poi stato stato liberato e affidato poi al personale sanitario del 118 che ne constatava il decesso. Sul posto anche Polizia di Stato e Polizia Municipale. Avviati gli accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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