Tragedia a Bucchianico muore schiacciato dal trattore

Oggi a Bucchianico si è verificato un incidente mortale in un’area rurale. Un uomo è stato schiacciato da un trattore durante le attività nella zona e purtroppo non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine che stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto. La vittima aveva circa 50 anni e si trovava nella contrada al momento dell’incidente.

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Bucchianico, dove un uomo ha perso la vita in un incidente. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe rimasta coinvolta in un grave incidente con un trattore mentre si trovava nella zona rurale della contrada. Le cause dell’accaduto sono in corso di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Perugia. Sant’Enea, sessantenne muore schiacciato dal trattore in oliveto Notizie correlate Tragedia a Itri: un uomo muore schiacciato dal suo trattoreTragedia a Itri, dove nel pomeriggio di sabato 18 aprile, un uomo ha perso la vita in un incidente avvenuto nelle campagne, tra le località... Tragedia nei campi: Franco Gasponi muore schiacciato dal trattoreDramma nelle campagne di Pignataro Interamna (Frosinone) dove nel pomeriggio di ieri ha perso la vita Franco Gasponi, 86 anni, residente a Frascati.