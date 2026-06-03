muore in ospedale a palermo aperta inchiesta per omicidio

La Procura di Palermo ha aperto un’indagine per omicidio preterintenzionale dopo la morte di un uomo di 86 anni, deceduto in ospedale nel reparto di Medicina e Chirurgia d’Urgenza del Policlinico. L’inchiesta coinvolge persone non identificate e si concentra sulle cause del decesso. La notizia è stata comunicata oggi, senza ulteriori dettagli sui possibili responsabili o circostanze.

PALERMO, 3 GIUGNO 2026 – La Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta per omicidio preterintenzionale a carico di ignoti dopo la morte di un uomo di 86 anni ricoverato nel reparto di Medicina e Chirurgia d’Urgenza del Policlinico del capoluogo siciliano. L’indagine è stata avviata in seguito alla denuncia presentata dai familiari dell’anziano, trovato dal personale sanitario con il volto insanguinato all’interno della struttura ospedaliera. Ipotesi aggressione nella stanza di degenza. Secondo una prima ricostruzione investigativa, l’86enne sarebbe stato coinvolto in un alterco con un altro paziente ricoverato nella stessa stanza. Per cause ancora in corso di accertamento, la discussione sarebbe degenerata fino a un’aggressione durante la quale l’anziano sarebbe stato colpito al volto con un bicchiere, riportando gravi lesioni. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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POLIZIOTTA SUICIDA CON LA PISTOLA DORDINANZA, APERTA INCHIESTA PER LA MORTE DI FLAVIA MISURACA

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