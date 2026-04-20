Morte in ospedale aperta un’inchiesta per omicidio colposo Disposta l’autopsia

Una persona ricoverata in ospedale è deceduta poche ore dopo una telefonata in cui si comunicava la sua morte. I familiari avevano lasciato l’ospedale con l’uomo ancora vigile e cosciente, prima di ricevere la notizia del decesso. La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima. Attualmente sono in corso le verifiche sulle cause del decesso.

COPERTINO - Un uomo ricoverato in ospedale, i familiari che lo salutano vigile e cosciente e poche ore dopo la telefonata con la notizia della sua morte: è questa la vicenda al centro del fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo aperto dalla Procura di Lecce, in relazione al decesso di Sandro.🔗 Leggi su Lecceprima.it MORTE DELLA PICCOLA LUDOVICA: INDAGATO IL PEDIATRA DEL SANTA MARIA DEL PRATO | 20/11/2025 Notizie correlate Leggi anche: Neonata di 19 giorni muore all'ospedale San Bortolo: aperta un'inchiesta. Disposta l'autopsia sul corpo della piccola Leggi anche: Vicenza, neonata di 19 giorni morta in ospedale. Aperta un’inchiesta, disposta l’autopsia Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vicenza, neonata di 19 giorni muore in ospedale. Aperta un'inchiesta; Morte del piccolo Adam, aperta un’inchiesta. Sit-in davanti all’ospedale di Rovigo, l’urlo del papà: Cos’hanno fatto a mio figlio?; Muore dopo le dimissioni dall'ospedale, aperta un'inchiesta; VICENZA | MUORE IN OSPEDALE NEONATA DI 19 GIORNI, APERTA L’INCHIESTA. Sospetta morte all’ospedale Guido Compagna: indagini sul decesso di un ex CarabiniereCorigliano: un uomo di 64 anni, ex comandante della stazione di Francavilla, ha perso la vita in ospedale. Salma sequestrata e trasferita a Rossano dopo la denuncia ... cosenzachannel.it Muore per un arresto cardiaco in ospedale, familiari denunciano: Abbandonato e senza assistenzaLECCE/COPERTINO – Muore a 59 anni all’ospedale di Copertino per un arresto cardiaco. E sul decesso di Sandro Scarpa, originario di Lecce, è stata aperta un’inchiesta dalla pm Erika Tarquini a carico ... corrieresalentino.it Morte sospetta all’ospedale Guido Compagna, indagini sul decesso di un ex Carabiniere: Un'inchiesta è stata aperta per fare luce sul decesso di un ex comandante dei Carabinieri di 64 anni, avvenuto presso il presidio ospedaliero Guido Compagna di Corigl facebook Un anno dalla morte di papa Francesco #papafrancesco x.com