Morte in ospedale aperta un’inchiesta per omicidio colposo Disposta l’autopsia

Da lecceprima.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una persona ricoverata in ospedale è deceduta poche ore dopo una telefonata in cui si comunicava la sua morte. I familiari avevano lasciato l’ospedale con l’uomo ancora vigile e cosciente, prima di ricevere la notizia del decesso. La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima. Attualmente sono in corso le verifiche sulle cause del decesso.

COPERTINO - Un uomo ricoverato in ospedale, i familiari che lo salutano vigile e cosciente e poche ore dopo la telefonata con la notizia della sua morte: è questa la vicenda al centro del fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo aperto dalla Procura di Lecce, in relazione al decesso di Sandro.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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