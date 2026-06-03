Il nuovo catalogo di Munari presenta oltre 1000 opere rare e inedite, molte delle quali non erano mai state pubblicate prima. Tra le pagine si trovano lavori che mostrano come Munari abbia rivoluzionato il rapporto tra il lettore e la pagina stampata, attraverso innovazioni e sperimentazioni nel design e nella composizione. Il volume raccoglie materiali sconosciuti o poco accessibili, rendendo visibile una parte poco conosciuta del suo lavoro.

Quali opere rare e introvindabili sono state censite nel nuovo volume? Come ha trasformato Munari il rapporto tra lettore e pagina stampata? Dove sarà esposto il dipinto Mistero cosmico dopo l'evento speciale? Chi parteciperà al dibattito sull'aeropittura di Munari domani sera??? In Breve Volume Munari tutto di carta censisce oltre 1007 schede sulla produzione editoriale. Enrico Barbieri e Matteo Fochessati discutono l'aeropittura domani alle ore 18.30. Il dipinto . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Munari: il nuovo catalogo svela oltre 1000 opere rare e inedite

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mimmo Jodice a colori torna al Tesoro di San Gennaro con fotografie rare e opere inediteAl Tesoro di San Gennaro torna Mimmo Jodice con una mostra dedicata alle sue fotografie a colori, alcune delle quali sono considerate rare e inedite.

Francesco Vaccarone: il nuovo catalogo svela l’arte degli anni ’70Mercoledì 22 aprile, alle 16:00, si terrà a Palazzo Merulana a Roma la presentazione di un catalogo dedicato all’opera di Francesco Vaccarone,...