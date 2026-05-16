Mimmo Jodice a colori torna al Tesoro di San Gennaro con fotografie rare e opere inedite
Al Tesoro di San Gennaro torna Mimmo Jodice con una mostra dedicata alle sue fotografie a colori, alcune delle quali sono considerate rare e inedite. L’esposizione presenta immagini che si discostano dal suo tipico lavoro in bianco e nero, rivelando un lato meno noto dell’autore. Risalente agli anni Ottanta, questa serie di scatti utilizza il colore per reinterpretare il Seicento napoletano attraverso dettagli e frammenti. La mostra offre una panoramica su un aspetto meno esplorato della sua produzione artistica.
C’è un Mimmo Jodice che il pubblico conosce poco: non quello del bianco e nero rigoroso e rarefatto, ma un autore che negli anni Ottanta ha attraversato il colore per rileggere il Seicento napoletano attraverso dettagli, frammenti e visioni sospese. È da questa parte meno esplorata della sua. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Sullo stesso argomento
Napoli omaggia Mimmo Jodice: al Tesoro di San Gennaro il suo unico lavoro a coloriIl Museo del Tesoro di San Gennaro rende omaggio a uno dei grandi protagonisti della fotografia contemporanea con “Il colore di Mimmo Jodice”, mostra...
“Il colore di Mimmo Jodice”, al Tesoro di San Gennaro l’unico progetto policromatico del fotografoArriva al Museo del Tesoro di San Gennaro di Napoli “Il colore di Mimmo Jodice”, mostra a cura di Sylvain Bellenger che riporta alla luce l’unico...
Mimmo Jodice in mostra: il colore prende vita a Napoli - Dal 17 maggio, scopri il raro progetto a colori di Mimmo Jodice al Tesoro di San Gennaro. Continua la lettura : ift.tt/0gtEfQY x.com
L'esposizione presenta l'unico progetto a colori di Mimmo Jodice, dedicato ai capolavori pittorici del Seicento napoletano. facebook
Napoli, Mimmo Jodice a colori. scatti in mostra al museo del Tesoro di San GennaroSylvain Bellenger cura l’esposizione con fotografie del maestro, che solitamente lavorava col bianco e nero Erano per un lavoro dedicato ... napoli.repubblica.it
Il Tesoro di San Gennaro celebra Mimmo Jodice con una mostra unica a coloriAl Museo del Tesoro di San Gennaro di Napoli prende il via la mostra Il colore di Mimmo Jodice, che espone per la prima volta l’unico progetto a colori del celebre fotografo, omaggiando i capolavori ... cronachedellacampania.it