Mimmo Jodice a colori torna al Tesoro di San Gennaro con fotografie rare e opere inedite

Al Tesoro di San Gennaro torna Mimmo Jodice con una mostra dedicata alle sue fotografie a colori, alcune delle quali sono considerate rare e inedite. L’esposizione presenta immagini che si discostano dal suo tipico lavoro in bianco e nero, rivelando un lato meno noto dell’autore. Risalente agli anni Ottanta, questa serie di scatti utilizza il colore per reinterpretare il Seicento napoletano attraverso dettagli e frammenti. La mostra offre una panoramica su un aspetto meno esplorato della sua produzione artistica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui