Mercoledì 22 aprile, alle 16:00, si terrà a Palazzo Merulana a Roma la presentazione di un catalogo dedicato all’opera di Francesco Vaccarone, realizzata tra il 1970 e il 1976. L’evento si concentra sulla pubblicazione che raccoglie lavori e dettagli relativi a questa fase artistica dell’artista, offrendo una panoramica accurata della sua produzione in quegli anni.

Mercoledì 22 aprile, alle ore 16:00, Palazzo Merulana a Roma ospiterà la presentazione del catalogo dedicato alla produzione artistica di Francesco Vaccarone prodotta tra il 1970 e il 1976. L’evento segna un momento di approfondimento per la mostra che celebra l’attività dell’artista nel periodo romano, con il volume curato dalla casa editrice Sagep di Genova che raccoglie cinquantadue opere e i contributi critici di Umberto Croppi e Paolo Asti. L’eredità tecnica tra la stamperia Il Cigno e la maturità di Vaccarone. Il cuore pulsante della ricerca di Francesco Vaccarone risiede nel legame indissolubile con la maestria tecnica affermatosi durante gli anni che vanno dal 1970 al 1976 circa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Francesco Vaccarone: il nuovo catalogo svela l’arte degli anni ’70

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