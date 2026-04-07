A Galatina, nel Lecchese, si discute sulla validità delle multe emesse da un autovelox locale. La questione riguarda se sia sufficiente che il dispositivo sia stato tarato correttamente o se sia invece obbligatoria anche l’omologazione ufficiale per rendere legittime le sanzioni. Recenti sentenze giudiziarie hanno messo in luce differenze di interpretazione sulla normativa applicabile ai rilevatori di velocità, alimentando un dibattito che coinvolge cittadini e amministrazioni.

E' necessaria l'omologazione o basta la taratura dell'autovelox per ritenere legittima la multa? Un dilemma oggi tutt'altro che risolto, a giudicare dalle ultime sentenze in materia di rilevatori della velocità. Da un lato una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che ha dato torto a una conducente di Pescara che chiedeva l'annullamento dei verbali emessi sulla base di apparecchi non formalmente omologati. Contravvezioni regolari, hanno sentenziato i giudici della suprema corte, ritenendo affidabile il rilevatore poiché era stato sottoposto alla taratura e alle verifiche annuali. Dall'altro il "caso Galatina", nel Leccese, dove i giudici hanno annullato oltre cento multe emesse dall'autovelox dei record. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Galatina (Lecce), l'autovelox delle multe record non è omologato?

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Magari a Galatina sarebbe opportuno farle funzionare tutte dato la loro funzione se leggete per quale motivo servono ok . - facebook.com facebook