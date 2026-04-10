Multe stradali record | balzo del 23% Firenze guida gli incassi

Nel corso del 2025, le entrate derivanti dalle multe stradali in Italia hanno raggiunto i 1,77 miliardi di euro, segnando un aumento del 23% rispetto all’anno precedente. Firenze si conferma come la città che ha incassato di più, contribuendo in modo significativo a questa crescita. I dati mostrano un incremento diffuso tra le varie amministrazioni locali, che hanno registrato un aumento delle sanzioni elevate.

I bilanci delle amministrazioni locali italiane hanno registrato un incremento straordinario nel 2025, con le sanzioni legate alle violazioni del Codice della Strada che hanno generato un totale di 1,77 miliardi di euro. Questa cifra evidenzia una crescita del 23% rispetto ai 1,4 miliardi contabilizzati appena tre anni fa, delineando un quadro in cui la gestione della sicurezza stradale e l’impiego di tecnologie di controllo si intrecciano strettamente con le necessità di entrata dei comuni. L’impatto dei grandi centri urbani e il primato toscano sulla sanzione pro capite. Le metropoli italiane occupano i vertici delle classificette per volume di incassi, trasformando la sorveglianza elettronica in un elemento strutturale dei propri flussi finanziari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Multe stradali record: balzo del 23%, Firenze guida gli incassi Multe stradali, in Toscana incassi per 208 milioni. Firenze terza tra le grandi cittàFirenze, 24 gennaio 2026 – In Toscana nel 2025 le multe stradali hanno garantito agli enti locali 208 milioni di euro, confermando la regione al... Multe stradali: aumentano gli incassi in AbruzzoScendono gli incassi degli enti locali garantiti dalle multe stradali che nel 2025, sfiorando quota 1,9 miliardi di euro, hanno fatto registrare un... Multe, in 3 anni aumentati gli incassi del 23%Multe, i comuni incassano 1,77 miliardi in sanzioni nel 2025. Milano e Roma guidano la classifica mentre Firenze segna il record pro capite. motori.quotidiano.net Analisi multe stradali 2022-2025: incassi dei comuni a quota 1,77 miliardi nel 2025 (+23% dal 2022)Scopri i dati sulle multe stradali in Italia tra il 2022 ed il 2025: i comuni incassano oltre 1,77 miliardi. Classifiche metropolitane, incidenza pro-capite e il paradosso dei piccoli centri. facile.it