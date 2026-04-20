Pescara è il capoluogo abruzzese che nel 2025 ha incassato più denaro con le multe | quasi 11 milioni di euro

Nel 2025, il capoluogo abruzzese ha raccolto circa 11 milioni di euro attraverso le multe e le sanzioni per infrazioni al codice della strada. È la cifra più alta tra i Comuni capoluogo della regione, che hanno registrato un incremento nei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative legate al traffico. I dati sono stati resi noti dalle autorità locali, evidenziando un volume consistente di incassi derivanti dal rispetto delle norme di circolazione.

Pescara, con quasi 11 milioni di euro, è il Comune capoluogo dell'Abruzzo che, nel 2025, ha incassato i maggiori proventi da multe e sanzioni a carico degli automobilisti per violazioni delle norme del codice della strada.A dirlo è l’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope. Guardando.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Multe a Novara, nel 2025 il Comune ha incassato 3 milioni di euroNel 2025 gli automobilisti hanno versato 3 milioni di euro nelle casse del Comune di Novara per violazioni al codice della strada. Leggi anche: Multe stradali, Bari regina dei verbali: nel 2025 incassati quasi 11 milioni di euro Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lavori sulla rete idrica, a Pescara e provincia l’acqua torna potabile; Grande Pescara, Sicari difende Chieti e replica a D’Amico (centrosinistra): Chieti ha storia e identità; Chieti al voto: Sicari replica a D’Amico (Abruzzo Insieme) sullo Scalo e la Grande Pescara; Il consiglio comunale di Montesilvano dice sì al referendum per la Nuova Pescara: scelta la data della consultazione popolare. Nuova Pescara avanti senza nuovi referendum, Sospiri rilancia il percorso di fusione tra i comuniPescara. Nuova Pescara è un obiettivo al quale non rinunceremo mai: la città, frutto della fusione tra il capoluogo adriatico, ... abruzzolive.it A Spoltore il referendum sulla Nuova Pescara, il comitato pro fusione: Dubbi su legittimità, utilità e costiIl comitato Spoltore per la Nuova Pescara solleva il problema delle sezioni, che da 24 passano a 11, analizza il tema dei costi e afferma che con la nuova consultazione si rallenta ulteriormente l'ite ... ilpescara.it Multe stradali, nel 2025 in Abruzzo incassi record: Pescara guida la classifica https://abruzzosera.it/attualita/multe-stradali-nel-2025-in-abruzzo-incassi-record-pescara-guida-la-classifica/ - facebook.com facebook Gol favoloso nel pareggio del Pescara contro la Carrarese #CarraresePescara #SerieBKT #DAZN x.com