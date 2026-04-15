Multe a Novara nel 2025 il Comune ha incassato 3 milioni di euro

Nel corso del 2025, il Comune di Novara ha incassato complessivamente tre milioni di euro grazie alle multe pagate dagli automobilisti per infrazioni al codice della strada. Questa cifra rappresenta l’importo totale delle sanzioni che sono state effettivamente versate nel corso dell’anno. I dati pubblicati indicano che si tratta di un incremento rispetto agli anni precedenti, anche se non vengono forniti dettagli sulla distribuzione delle infrazioni.

Nel 2025 gli automobilisti hanno versato 3 milioni di euro nelle casse del Comune di Novara per violazioni al codice della strada. Il dato emerge dall'ultima analisi realizzata da Facile.it, che ha rielaborato i numeri del sistema Siope per tracciare la mappa delle sanzioni in Piemonte. Secondo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Controlli della Guardia Costiera: multe per violazioni nella gestione dei rifiuti e scarichi illeciti - x.com