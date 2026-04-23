Multe in Basilicata | il boom di incassi tra Potenza e i piccoli comuni

Nel 2025, la regione Basilicata ha raccolto circa 3,7 milioni di euro in sanzioni per infrazioni stradali a Potenza, mentre il comune di Ferrandina ha totalizzato oltre 2,5 milioni di euro con sette incidenti. Questi dati mostrano un incremento nei proventi derivanti dalle multe rispetto agli anni precedenti, coinvolgendo sia la città capoluogo che i comuni più piccoli della regione. La gestione delle sanzioni ha portato a un notevole afflusso di entrate nelle casse comunali.

? Cosa sapere Potenza incassa 3,7 milioni di euro in sanzioni stradali nel 2025.. Ferrandina registra oltre 2,5 milioni di euro di proventi con 7.922 abitanti.. Nel 2025, il Comune di Potenza ha incassato 3,7 milioni di euro tramite sanzioni stradali, mentre Matera si è fermata a poco meno di 96.000 euro, evidenziando una sproporzione netta tra i due centri lucani. I dati relativi al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, aggiornati il 26 marzo 2026, delineano un quadro dei proventi derivanti dalle infrazioni automobilistiche che vede i capoluoghi della Basilicata superare complessivamente la soglia dei 3,8 milioni di euro. Se si analizza l’impatto economico sui residenti, emerge una differenza abissale: a Potenza la quota media per ogni singolo cittadino ammonta a 58 euro, contro i soli 2 euro registrati a Matera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Multe in Basilicata: il boom di incassi tra Potenza e i piccoli comuni Notizie correlate Multe stradali e incassi: Verona seconda per volume in Veneto, tra i piccoli Comuni spicca Torri del BenacoNel 2025 i proventi derivanti da multe e sanzioni stradali nei capoluoghi di provincia del Veneto avrebbero sfiorato gli 82 milioni di euro, segnando... Leggi anche: Monza, incassi boom dalle multe: 5,7 milioni al Comune Approfondimenti e contenuti Si parla di: Sanzione disciplinare allontanamento dalle lezioni, ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti [ELENCO per REGIONE]. Potenza, boom di incassi da multe nel 2025: oltre 3,7 milioniPotenza guida la classifica delle multe in Basilicata nel 2025 con oltre 3,7 milioni di euro incassati. Dati elevati anche in diversi comuni della provincia di Matera. In crescita i costi RC auto. trmtv.it Il Comune di Potenza nel 2025 ha incassato 3,7 milioni dalle multe stradaliE' di 3,7 milioni di euro la somma incassata dal Comune di Potenza nel 2025 per multe e sanzioni stradali elevate agli automobilisti. Lo certifica Facile.it su dati Siope, sistema informativo delle op ... ansa.it