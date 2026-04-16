Multe stradali e incassi | Verona seconda per volume in Veneto tra i piccoli Comuni spicca Torri del Benaco

Nel 2025, i ricavi provenienti dalle multe stradali nei capoluoghi di provincia del Veneto hanno raggiunto quasi 82 milioni di euro, con un aumento del 3% rispetto all’anno precedente e del 22% rispetto al 2022. Verona si posiziona al secondo posto nella regione per volume di incassi, mentre tra i piccoli Comuni spicca Torri del Benaco. Questi dati sono stati resi noti attraverso un rapporto ufficiale sulle sanzioni stradali.

Nel 2025 i proventi derivanti da multe e sanzioni stradali nei capoluoghi di provincia del Veneto avrebbero sfiorato gli 82 milioni di euro, segnando una crescita del 3% rispetto all’anno precedente e del 22% rispetto al 2022. I dati, elaborati da Facile.it su base Siope (Sistema informativo.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Multe stradali, incassi record: +23% in tre anni. Ai Comuni 1,77 miliardi nel 2025 Multe stradali, in Toscana incassi per 208 milioni. Firenze terza tra le grandi cittàFirenze, 24 gennaio 2026 – In Toscana nel 2025 le multe stradali hanno garantito agli enti locali 208 milioni di euro, confermando la regione al... Altri aggiornamenti Si parla di: Multe: Padova è il comune che ha incassato di più in Veneto nel 2025. Multe stradali: in 3 anni incassi su del 23%. I comuni che incassano di piùComplessivamente, questi 10 comuni hanno incassato proventi da multe e sanzioni per violazioni del codice della strada pari a quasi 630 milioni di euro, vale a dire più di un terzo del totale. macitynet.it Multe stradali, un tesoro da 1,77 miliardi. In tre anni incassi lievitati del 23%Entrate record grazie alle sanzioni, con incassi in crescita costante negli ultimi anni e un peso sempre più rilevante sui bilanci locali ... ilfattoquotidiano.it