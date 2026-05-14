Majano accende l' estate in Friuli | dal 24 luglio al 16 agosto musica eventi e cibo
Dal 24 luglio al 16 agosto, il Comune di Majano ospiterà la 66ª edizione del Festival locale, che proporrà musica, eventi e ristorazione. La manifestazione è organizzata dalla Pro Majano, associazione attiva da oltre sessant’anni. La rassegna si svolge nel centro del Friuli Venezia Giulia e coinvolge diverse iniziative per l’estate della zona. La gestione dell’evento è affidata a un team di volontari e operatori locali.
Il Friuli si prepara a vivere un'altra estate da protagonista, e dietro al cartellone della 66ª edizione del Festival di Majano c'è, come sempre, il lavoro capillare e instancabile della Pro Majano: una macchina organizzativa che da oltre sei decenni porta nel cuore del Friuli Venezia Giulia.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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