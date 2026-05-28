Love Orticoltura il programma degli eventi nel mese di giugno
Il Giardino dell'Orticoltura di Firenze si prepara ad accogliere la nuova edizione di Love OrtiCult! 26, una rassegna di eventi che si svolgerà tutto il mese di giugno 2026. La programmazione include diverse attività, con incontri e iniziative dedicate al mondo dell’orto e del giardinaggio. La location sarà aperta al pubblico durante tutto il periodo, offrendo un calendario ricco di appuntamenti.
Il suggestivo Giardino dell'Orticoltura di Firenze si prepara a ospitare la nuova edizione della rassegna Love OrtiCult!26, che propone un ricco calendario di appuntamenti per l'intero mese di giugno 2026. Le attività prendono il via lunedì 1 giugno con due diversi laboratori pomeridiani fissati. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Notizie e thread social correlati
Fico Bistrò e Love Orticoltura, gli eventi nel mese di maggioNel mese di maggio, il Giardino dell'Orticoltura ospita l'evento Fico Bistrò, mentre nello Spazio Giovani Cure si svolge Love Orticoltura.