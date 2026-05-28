Love Orticoltura il programma degli eventi nel mese di giugno

Notizia in breve

Il Giardino dell'Orticoltura di Firenze si prepara ad accogliere la nuova edizione di Love OrtiCult! 26, una rassegna di eventi che si svolgerà tutto il mese di giugno 2026. La programmazione include diverse attività, con incontri e iniziative dedicate al mondo dell’orto e del giardinaggio. La location sarà aperta al pubblico durante tutto il periodo, offrendo un calendario ricco di appuntamenti.