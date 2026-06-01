Nvidia e il nuovo processore RTX Spark Huang | Questo Pc può eseguire tutto ciò che il mondo abbia mai creato

Da lapresse.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nvidia ha annunciato il lancio del nuovo processore RTX Spark, promettendo che permette a un PC di eseguire qualsiasi creazione del mondo. La presentazione include anche nuovi chip progettati per integrare funzionalità avanzate di intelligenza artificiale in computer portatili e desktop. I modelli di marche come Microsoft e Dell con questi processori saranno disponibili entro l’anno.

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Nvidia ha presentato nuovi potenti chip destinati a portare funzionalità avanzate di intelligenza artificiale nei computer portatili e desktop: i nuovi modelli di personal computer di marchi cpme Microsoft e Dell saranno lanciati nel corso dell’anno. Ad annunciare il nuovo processore N1X realizzato in collaborazione con Microsoft e integrato in un nuovo superchip RTX Spark è stato il ceo e fondatore di Nvidia Jensen Huang durante un discorso di apertura alla conferenza Computex di Taiwan. “Questa reinvenzione del computer è importante quanto la reinvenzione del telefono in quello che oggi conosciamo come smartphone”, ha affermato Huang, sottolineando il fatto che l’AI agentica funzionerà su tutti i nuovi computer. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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