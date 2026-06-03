Movimento 5 Stelle | Giuseppe Conte a San Vito in vista del ballottaggio

Da brindisireport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 5 giugno 2026, il leader del Movimento 5 Stelle sarà in Puglia, a San Vito dei Normanni. La visita si svolgerà in vista del ballottaggio elettorale. Non sono stati forniti dettagli sulle attività previste durante la giornata.

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BRINDISISAN VITO DEI NORMANNI - Venerdì 5 giugno 2026 il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà in Puglia. La giornata sarà scandita da una serie di impegni. L'ex presidente del Consiglio proverà a “tirare la volata” ai candidati d'area - compreso il sanvitese Marco Ruggiero -, in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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