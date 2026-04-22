Torre del Greco | il Movimento 5 Stelle inaugura la nuova sede con Giuseppe Conte

Il Movimento 5 Stelle ha aperto una nuova sede a Torre del Greco. L’inaugurazione si è svolta il 25 aprile e è stata presieduta dal presidente del movimento. La sede è dedicata all’ascolto e ai servizi rivolti ai cittadini. Durante l’evento sono stati presenti membri del movimento e rappresentanti locali. La cerimonia si è svolta in un edificio situato nel centro della città.

Il Movimento 5 Stelle apre una nuova sede a Torre del Greco. Il 25 aprile inaugurazione ufficiale con il presidente Giuseppe Conte: uno spazio dedicato all'ascolto e ai servizi per la cittadinanza. Una nuova base operativa per il Movimento 5 Stelle prende ufficialmente vita nel cuore pulsante di Torre del Greco. Il consigliere Mirko Gallo ha annunciato la creazione di un presidio cittadino dedicato al confronto politico e al supporto sociale, destinato a diventare un punto di riferimento per l'intera comunità locale. Questo spazio, nato dalla sinergia tra attivisti e rappresentanti istituzionali, mira a colmare la distanza tra l'amministrazione e i bisogni quotidiani della popolazione.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Torre del Greco: il Movimento 5 Stelle inaugura la nuova sede con Giuseppe Conte Notizie correlate San Donato Val di Comino inaugura la nuova sede del Centro AnzianiÈ stata inaugurata la nuova sede del Centro Anziani in via Napoli, nel pieno centro storico del paese: un luogo rinnovato e accogliente, realizzato... Forza Nuova inaugura la sua nuova sede, atteso Roberto FioreSabato 21 febbraio Forza Nuova inaugura la sua nuova sede in città, in via Atleti Azzurri d’Italia (nel centro commerciale) alle 17. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Torre del Greco, raid da Deluxe: banda di specialisti svuota la boutique in meno di due minuti | VIDEO; Torre del Greco, investiti due studenti fuori scuola sulle strisce pedonali; Cucine da Incubo, Antonino Cannavacciulo a Torre del Greco il 19 aprile; Ethnos per le scuole fa tappa a Torre del Greco: in 400 ascolteranno La banda del Sud. Torre del Greco, raid lampo in boutique: banda in azione all’albaColpo fulmineo nel cuore di Torre del Greco, dove una banda organizzata ha svaligiato una boutique a pochi passi da via Roma. Il blitz è avvenuto intorno alle 5:40 in corso Avezzana, ai danni del nego ... agro24.it Il 25 aprile Giuseppe Conte inaugura sede M5S a Torre del GrecoSiamo di nuovo con un presidio aperto a tutti i cittadini, nella splendida città di Torre del Greco: il consigliere Mirko Gallo annuncia l'apertura della nuova sede del Movimento 5 Stelle nella ... ansa.it LA “POMPEI BAROCCA” SOTTO L’ATTUALE TORRE DEL GRECO - facebook.com facebook