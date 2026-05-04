Motorola ha annunciato l’arrivo della famiglia Razr 70, composta da tre telefoni a conchiglia. Questi modelli, che appartengono alla linea Razr 70, si distinguono per il design e l’attenzione ai dettagli estetici. La presentazione include anche la collezione Brilliant Collection, caratterizzata dall’aggiunta di Swarovski. La società ha dichiarato che l’obiettivo è creare dispositivi che siano anche oggetti di desiderio, richiamando il successo di un modello iconico del 2004.

Motorola ha ufficialmente annunciato la nuova famiglia Razr 70, tre flip phone a conchiglia che non si accontentano di essere telefoni, ma provano a diventare essere oggetti del desiderio, come era accaduto per il mitico modello del 2004. E per farlo, la Casa Alata ha tirato fuori tutto: Alcantara, legno naturale, cristalli Swarovski, intelligenza artificiale e batterie sempre più capienti. Dal punto di vista delle specifiche tecniche, i nuovi pieghevoli di Motorola aggiungo poco rispetto ai modelli precedenti, un aggiornamento alle specifiche di riferimento del mercato, ma il dato più interessante è che il Razr è oggi il flip phone più venduto al mondo.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Una questione di stile: Motorola lancia i Razr 70 e la Brilliant Collection con Swarovski

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