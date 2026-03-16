Motorola Razr 70 | ecco come sarà il nuovo pieghevole

Durante il Mobile World Congress 2026, Motorola ha presentato il nuovo pieghevole a libretto chiamato Razr Fold. Il dispositivo è stato mostrato in anteprima, attirando l’attenzione degli spettatori con il suo design compatto e le caratteristiche tecniche. Motorola ha enfatizzato l’innovazione del modello, senza fornire dettagli sui prezzi o sulla data di disponibilità.

Durante il Mobile World Congress 2026, Motorola ha deciso di concentrare tutta l’attenzione sul nuovo pieghevole a libretto Motorola Razr Fold. Questo però non significa che l’azienda non stia preparando anche altre novità. Tra i dispositivi più attesi c’è infatti il nuovo pieghevole a conchiglia Motorola Razr 70, successore diretto del Motorola Razr 60. Nelle ultime ore lo smartphone è comparso nel database dell’ente di certificazione cinese TENAA, rivelando finalmente le prime immagini del design. Il dispositivo è stato registrato con il numero di modello XT2657-2, un dettaglio che era già emerso nei leak precedenti. La vera novità riguarda però le immagini pubblicate nel database, che mostrano chiaramente il design dello smartphone. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Motorola Razr 70: ecco come sarà il nuovo pieghevole Articoli correlati Razr fold: il primo smartphone pieghevole a libro di MotorolaMotorola, brand del gruppo Lenovo, ha svelato il razr fold, il suo primo smartphone pieghevole a libro. Motorola razr pieghevole nuove specifiche rivelate e caratteristiche impressionantiNel 2026 Motorola presenta il Razr Fold, un dispositivo pieghevole destinato a dominare l’estate grazie a una combinazione di hardware di ultima... MOTOROLA RAZR 60: il pieghevole PERFETTO a 499 EURO! Recensione Contenuti e approfondimenti su Motorola Razr Temi più discussi: Scopri il Motorola Edge 70 Fusion: il top per chi ama la fotografia; Motorola Razr 70 (Razr 2026): dettagli su ricarica e design; Motorola presenta il nuovo smartphone di fascia media: caratteristiche e motivi per sceglierlo; I tre migliori smartphone Motorola economici da acquistare a marzo 2026. L'ultima fuga di notizie su Motorola Razr 70 mostra un aggiornamento deludenteLe precedenti fughe di notizie hanno suggerito un design in gran parte invariato per il Motorola Razr 70 e ora una nuova fuga di notizie ha portato ulteriori miglioramenti marginali. Si dice che il te ... notebookcheck.it MWC 2026, i nuovi Motorola razr fold, edge 70 fusion e moto budsmotorola edge 70 fusion, parte della Collezione FIFA World Cup 26, sarà disponibile per il pre-ordine dal 2 marzo al 31 marzo su motorola.com a un prezzo di partenza di 499 euro. I consumatori che pre ... macitynet.it Motorola osa dove Samsung ha frenato: upgrade hardware molto atteso Le batterie silicio-carbonio entrano nei pieghevoli di fascia alta. Il Motorola Razr Fold con 6000 mAh e ricarica da 80 W mostra come i nuovi materiali possano migliorare autonomia e pre - facebook.com facebook Motorola Razr 70 si avvicina: filtrano le specifiche quasi complete x.com