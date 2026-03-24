Motori su Sky e NOW dal 26 al 29 marzo | F1 in Giappone MotoGP in Texas WorldSBK in Portogallo e IndyCar

Dal 26 al 29 marzo, su Sky e NOW, si svolgeranno quattro eventi sportivi di livello internazionale. In Giappone si correrà il Gran Premio di F1 a Suzuka, mentre negli Stati Uniti si terrà il GP di MotoGP ad Austin con le gare di sabato e domenica. Contestualmente, si disputerà il Round del Portogallo della WorldSBK e una tappa dell’IndyCar al Barber Motorsports Park.

Da giovedì 26 a domenica 29 marzo la Casa dello Sport di Sky non conosce soste. Quattro campionati in pista in contemporanea su due e quattro ruote, con il fuso orario a regalare emozioni dal pomeriggio fino a notte fonda. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Terzo appuntamento stagionale della Formula 1 sul circuito di Suzuka. Si parte giovedì 26 marzo con il Paddock Live Pit Walk alle 12. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Altri aggiornamenti su Motori su Sky e NOW dal 26 al 29 marzo...

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