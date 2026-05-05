Motori su Sky e NOW dal 7 al 10 maggio | MotoGP a Le Mans WRC in Portogallo WEC a Spa e IndyCar a Indianapolis

Dal 7 al 10 maggio, gli appassionati di motorsport avranno diverse opzioni per seguire le competizioni sui canali Sky e NOW. Tra gli eventi in programma ci sono il Gran Premio di Francia di MotoGP a Le Mans, il rally WRC in Portogallo, le gare del campionato WEC a Spa-Francorchamps e la corsa di IndyCar a Indianapolis. La sprint di MotoGP si terrà sabato alle 15, mentre la gara principale è prevista domenica alle 14.

Il Motomondiale torna sul leggendario Circuit de la Sarthe per il Gran Premio di Francia: Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14. Nel weekend anche Rally del Portogallo, 6 Ore di Spa, Sonsio Grand Prix e Lamborghini Super Trofeo a Imola. Un weekend di motori ricchissimo attende gli appassionati su Sky e in streaming su NOW dal 7 al 10 maggio. Il piatto forte è il Gran Premio di Francia di MotoGP sul leggendario Circuit de la Sarthe di Le Mans, ma il programma abbraccia anche il WRC in Portogallo, il WEC a Spa-Francorchamps, l’IndyCar a Indianapolis e il Lamborghini Super Trofeo a Imola. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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