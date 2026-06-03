Una manifestazione dedicata ai motori e alla solidarietà si è svolta recentemente a Palazzo Zambeccari ’Il Conte’ di Sala, in località Bagno di Piano. L’evento, organizzato dal Porsche Club Emilia-Romagna e patrocinato dal Comune di Sala, ha visto la partecipazione di appassionati di automobili. La giornata ha combinato attività motoristiche con iniziative di solidarietà, senza ulteriori dettagli su specifiche attività o risultati.

Motori e tanta solidarietà a Palazzo Zambeccari ’Il Conte’ di Sala. Si è svolta nei giorni scorsi in località Bagno di Piano, una nuova edizione di Porsche&friends, l’iniziativa a cura del Porsche Club Emilia-Romagna patrocinata dal Comune di Sala. Evento ideato dall’imprenditore Andrea Cotti, socio del Porsche Club Emilia Romagna, che vuole unire la passione per i motori alla solidarietà. Un ricco programma che, dal primo pomeriggio, ha animato il grande parco intorno a questa residenza storica del XVI secolo, unica nel suo genere. A momenti di performance sportiva si sono alternati intrattenimento con musica dal vivo e il buon cibo offerto dalla Pro Loco di Sala. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Motori e solidarietà, Porsche&Friends a Palazzo Zambeccari

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