A San Francesco al Prato si è tenuto lo spettacolo “Fabio Conte & Friends”, un evento che ha visto la partecipazione di Antonio Mezzancella. La serata ha combinato musica e intrattenimento, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di iniziative di solidarietà. L’evento ha coinvolto un pubblico numeroso e si è svolto senza incidenti, con la presenza di autorità locali e organizzatori.

Emozioni, musica e solidarietà: ecco questo lo spirito di “Fabio Conte & Friends”, lo spettacolo in programma venerdì 22 maggio alle 21 all’Auditorium di San Francesco al Prato: sul palco salirà Fabio Conte – alias Fabio Cancelloni – insieme ad Antonio Mezzancella (nella foto), uno degli artisti più versatili dello spettacolo italiano, che continua a conquistare il pubblico con il suo talento poliedrico e la sua energia che lo fa cantare, imitare e condurre senza soluzione di continuità. Nato a Perugia nel 1980, ha cominciato fin da bambino a imitare le voci di cartoni animati e sigle televisive, e la passione nel tempo è diventata un mestiere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Fabio Conte & Friends” a San Francesco al Prato. Spettacolo e solidarietà con Antonio Mezzancella

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Emozioni, musica e solidarietà con Fabio Conte & Friends. Lo spettacolo venerdì 22 maggio all'auditorium di San Francesco al Prato di Perugia x.com

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