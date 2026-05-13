Fabio Conte & Friends a San Francesco al Prato Spettacolo e solidarietà con Antonio Mezzancella
A San Francesco al Prato si è tenuto lo spettacolo “Fabio Conte & Friends”, un evento che ha visto la partecipazione di Antonio Mezzancella. La serata ha combinato musica e intrattenimento, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di iniziative di solidarietà. L’evento ha coinvolto un pubblico numeroso e si è svolto senza incidenti, con la presenza di autorità locali e organizzatori.
Emozioni, musica e solidarietà: ecco questo lo spirito di “Fabio Conte & Friends”, lo spettacolo in programma venerdì 22 maggio alle 21 all’Auditorium di San Francesco al Prato: sul palco salirà Fabio Conte – alias Fabio Cancelloni – insieme ad Antonio Mezzancella (nella foto), uno degli artisti più versatili dello spettacolo italiano, che continua a conquistare il pubblico con il suo talento poliedrico e la sua energia che lo fa cantare, imitare e condurre senza soluzione di continuità. Nato a Perugia nel 1980, ha cominciato fin da bambino a imitare le voci di cartoni animati e sigle televisive, e la passione nel tempo è diventata un mestiere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie correlate
Martina Franca: domenica a teatro “Mamma ho perso Sanremo” Spettacolo di Antonio MezzancellaDi seguito il comunicato: E se il Festival di Sanremo saltasse… e qualcuno decidesse di rifarlo da solo? Da questa idea surreale prende il via uno...
‘Gli Autoritratti & Friends’, serata di musica e solidarietà con la presenza di Alice NaldiSabato 14 (alle 21), presso il Teatro Novecento di Tresigallo, si terrà l'evento ‘Gli Autoritratti & Friends’, giunto alla terza edizione.
Argomenti più discussi: Emozioni, musica e solidarietà con Fabio Conte & Friends; Fabio Conte & Friends a San Francesco al Prato. Spettacolo e solidarietà con Antonio Mezzancella; Divertimento, musica e solidarietà: a Perugia lo spettacolo Fabio Conte & Friends; Capodimonte, concerto lirico nella Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo.
Emozioni, musica e solidarietà con Fabio Conte & Friends. Lo spettacolo venerdì 22 maggio all'auditorium di San Francesco al Prato di Perugia x.com
Una bella idea di Fabio Conte candidato sindaco di Monselice. facebook
Non abbiamo bisogno di alcuna accurata storica, scriviamo semplicemente fanfic sui cavalieri invece: Incanto di Smeraldo di Patricia Grasso (È il Maggio Medievale!) reddit
A Perugia lo spettacolo Fabio Conte & FriendsÈ dedicato al progetto Anima della Fondazione Cancelloni. Sul palco anche il one man show Antonio Mezzancella NewTuscia – PERUGIA – Una serata che promette emozioni, musica e solidarietà: è questo ... newtuscia.it