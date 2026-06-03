Nel weekend del 5-7 giugno si correrà il Gran Premio d’Ungheria di MotoGP, quarta edizione in totale e seconda con la configurazione attuale. In passato, solo i piloti più veloci sono riusciti a vincere sul circuito magiaro. Le statistiche mostrano che i vincitori sono sempre stati campioni di alto livello, senza vittorie di piloti emergenti o meno noti. La gara si svolgerà sul tracciato di Budapest.

Nel weekend del 5-7 giugno si disputerà il Gran Premio d’Ungheria di MotoGP. Sarà la quarta edizione tout-court dell’appuntamento, la seconda nella conformazione attuale. Difatti, in terra magiara, si corse estemporaneamente a inizio anni ’90 nel contesto dell’Hungaroring. Dopo quei GP, tenutisi nel 1990 e nel 1992, l’evento è rinato grazie all’edificazione del Balaton Park, completato nel 2023. Rispetto al 2025, anno della propria resurrezione, la corsa ungherese è stata anticipata. La scorsa stagione si è gareggiato alla fine di agosto, in quello che va ritenuto l’unico precedente significativo. I primi trionfatori del nuovo autodromo sono stati Marc Marquez (MotoGP), David Alonso (Moto2) e Maximo Quiles (Moto3). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, statistiche GP Ungheria 2026. Sinora in terra magiara hanno vinto solo fuoriclasse!

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