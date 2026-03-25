MotoGP statistiche GP USA 2026 Austin da feudo di Marquez a terra di conquista per tutti

Da oasport.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gran Premio degli Stati Uniti si svolgerà dal 27 al 29 marzo ad Austin, dove si svolge la gara di MotoGP. La pista è passata dall’essere un terreno favorevole a un singolo pilota a diventare una sfida aperta a più concorrenti. Le statistiche relative alla gara del 2026 mostrano un cambiamento nelle performance e nelle posizioni rispetto agli anni precedenti.

Siamo prossimi all’unica tappa del Motomondiale in terra statunitense. Il fine settimana del 27-29 marzo coinciderà infatti con il Gran Premio degli Stati Uniti. La gara organizzata da Austin ha cambiato denominazione proprio quest’anno e l’autodromo texano diventerà il terzo a ospitare il GP degli Usa dopo Daytona (anni ’60) e Laguna Seca (in due distinti periodi temporali: 1988-1994 e 2005-2013). Quella organizzata ad Austin è la sola gara Stars&Stripes dell’epoca contemporanea, ma aveva una denominazione legata all’autodromo dove va in scena, ovvero il Circuit of the Americas. Non è più così, poiché il Gran Premio delle Americhe ha lasciato spazio al GP degli Usa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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