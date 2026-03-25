Il Gran Premio degli Stati Uniti si svolgerà dal 27 al 29 marzo ad Austin, dove si svolge la gara di MotoGP. La pista è passata dall’essere un terreno favorevole a un singolo pilota a diventare una sfida aperta a più concorrenti. Le statistiche relative alla gara del 2026 mostrano un cambiamento nelle performance e nelle posizioni rispetto agli anni precedenti.

Siamo prossimi all’unica tappa del Motomondiale in terra statunitense. Il fine settimana del 27-29 marzo coinciderà infatti con il Gran Premio degli Stati Uniti. La gara organizzata da Austin ha cambiato denominazione proprio quest’anno e l’autodromo texano diventerà il terzo a ospitare il GP degli Usa dopo Daytona (anni ’60) e Laguna Seca (in due distinti periodi temporali: 1988-1994 e 2005-2013). Quella organizzata ad Austin è la sola gara Stars&Stripes dell’epoca contemporanea, ma aveva una denominazione legata all’autodromo dove va in scena, ovvero il Circuit of the Americas. Non è più così, poiché il Gran Premio delle Americhe ha lasciato spazio al GP degli Usa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, statistiche GP USA 2026. Austin, da feudo di Marquez a terra di conquista per tutti

Articoli correlati

MotoGP, GP Thailandia 2026: statistiche, numeri, curiosità. Marquez è la sola ‘costante vincente’Per la seconda volta consecutiva, il Mondiale di MotoGP comincia dalla Thailandia.

F1, statistiche GP Australia 2026: Melbourne è terra di conquista. Mai un ‘serial winner’La settantasettesima edizione del Mondiale di Formula 1 sarà tenuta a battesimo dal Gran Premio d’Australia nella giornata di domenica 8 marzo 2026.

Tutto quello che riguarda MotoGP statistiche GP USA 2026 Austin...

Temi più discussi: MotoGP | Orari GP Stati Uniti 2026: quando e come vedere le gare; F1, Max Verstappen torna al Nürburgring. Sabato l’appuntamento con NLS 2; MotoGP | Il team VR46 svela la livrea per il GP degli USA.

MotoGP, GP USA 2026: programma, orari, tv, streamingArchiviato un appuntamento brasiliano non privo di complicazioni, il circus del Motomondiale si appresta a volare in Texas e per la precisione ad Austin ... oasport.it

Quando la prossima gara di MotoGP? GP USA 2026: programma, orari, tvDopo aver messo in archivio il rientrante Gran Premio del Brasile, il Motomondiale non si ferma e, anzi, prosegue nella sua trasferta nel Continente ... oasport.it

IL COMUNICATO FIM SU GOIANIA: "I PROBLEMI RISCONTRATI SARANNO RISOLTI PRIMA DEL RITORNO DELLA MOTOGP NEL 2027" "A seguito dei problemi riscontrati con la superficie della pista durante il Gran Premio del Brasile, il Circuito e l'Organizz - facebook.com facebook

Tardozzi: "Gresini Non vogliamo perderli, faremo di tutto perché restino con Ducati" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #BrazilianGP #Ducati x.com