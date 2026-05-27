motogp statistiche gp italia 2026 al mugello nessuno come valentino rossi e le sue 7 meraviglie

Il Gran Premio d’Italia di MotoGP si terrà dal 29 al 31 maggio al Mugello, rappresentando la 33ª edizione ufficiale e la 75ª complessiva. La gara è storicamente collegata a Valentino Rossi, che detiene il record di sette vittorie sul circuito. L’evento celebra anche un lungo passato, con modifiche nel nome nel corso degli anni. Le gare sul circuito toscano sono un appuntamento tradizionale per il mondo della MotoGP.

Il weekend del 29-31 maggio sarà dedicato al Gran Premio d’Italia di MotoGP. Sarà l’edizione numero 33 de jure, ma la numero 75 de facto di un appuntamento che ha cambiato denominazione nel corso degli anni. Infatti, sino al 1990, la gara era chiamata “Gran Premio delle Nazioni”, pur essendo unanimemente riconosciuta come la corsa del nostro Paese. Sarà, invece, la quarantesima competizione iridata a tenersi al Mugello. L’autodromo toscano è divenuto stabilmente il palcoscenico del GP d’Italia a partire dal 1994. In precedenza, lo aveva già organizzato nel 1992, ospitando inoltre tre edizioni del Gran Premio delle Nazioni (1976, 1978, 1985) e quattro del Gran Premio di San Marino (1982, 1984, 1991, 1993). 🔗 Leggi su Oasport.it

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