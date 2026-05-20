Il Gran Premio di Catalogna 2026 di MotoGP sarà ricordato per alcuni incidenti gravi che si sono verificati durante la gara. Uno dei protagonisti ha commentato pubblicamente sulla pericolosità della competizione, sottolineando come l’evento abbia ricordato a tutti i rischi insiti nel campionato. La corsa si è conclusa con diverse cadute e interventi medici, evidenziando ancora una volta quanto le gare siano esposte a situazioni di pericolo. Le autorità stanno verificando le cause di questi incidenti per garantire maggiore sicurezza in futuro.

Il Gran Premio di Catalogna 2026 di MotoGP verrà ricordato in futuro per i gravi incidenti (con conseguenti bandiere rosse) che hanno mandato in ospedale Alex Marquez e Johann Zarco e per altri episodi che hanno messo fuori dai giochi dei big come Pedro Acosta e Jorge Martin, ma a conti fatti è andata in archivio una tripletta Ducati al Montmelò con Fabio Di Giannantonio in trionfo davanti alla sorpresa Fermin Aldeguer e ad un fortunato Francesco Bagnaia. Gigi Dall’Igna, tramite il suo profilo Linkedin, ha tracciato un bilancio complessivo dell’ultimo weekend vissuto sulla pista iberica. “ Sarebbe potuta andare molto peggio. Sono i soliti cliché, ovvi quanto veri e intensi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gigi Dall’Igna: “La MotoGP è dannatamente pericolosa, la gara di Barcellona ce lo ha ricordato…”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: MotoGP, Gigi Dall’Igna: “Una domenica da dimenticare per i piloti ufficiali, ma i test sono stati fondamentali”

Leggi anche: MotoGp, Dall’Igna (Ducati): “Ad Austin gara sottotono. Serve lavorare sodo"

Gigi Dall’Igna reflects on dramatic Le Mans weekend: Ducati faces unexpected challenges reddit

#MotoGP Alcuni dettagli inerenti Marc Marquez contenuti nell'ultimo episodio di INSIDE Ducati Lenovo Team disponibile a partire dalla giornata odierna sul canale YouTube Ducati. Come Davide Tardozzi aveva già avuto modo di parlarne lo scorso weeke x.com

Gigi Dall’Igna: La MotoGP è dannatamente pericolosa, la gara di Barcellona ce lo ha ricordato…Il Gran Premio di Catalogna 2026 di MotoGP verrà ricordato in futuro per i gravi incidenti (con conseguenti bandiere rosse) che hanno mandato in ospedale ... oasport.it

Ducati, Dall'Igna: A Le Mans weekend maledetto, ma le basi sono solideGigi Dall'Igna ha parlato del difficile weekend di Le Mans per la Ducati nel consueto recap del weekend postato su LinkedIn, che si apre con i complimenti all'Aprilia, che ha ottenuto la sua prima sto ... sport.sky.it