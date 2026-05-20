Gigi Dall’Igna | La MotoGP è dannatamente pericolosa la gara di Barcellona ce lo ha ricordato…

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gran Premio di Catalogna 2026 di MotoGP sarà ricordato per alcuni incidenti gravi che si sono verificati durante la gara. Uno dei protagonisti ha commentato pubblicamente sulla pericolosità della competizione, sottolineando come l’evento abbia ricordato a tutti i rischi insiti nel campionato. La corsa si è conclusa con diverse cadute e interventi medici, evidenziando ancora una volta quanto le gare siano esposte a situazioni di pericolo. Le autorità stanno verificando le cause di questi incidenti per garantire maggiore sicurezza in futuro.

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Il Gran Premio di Catalogna 2026 di MotoGP verrà ricordato in futuro per i gravi incidenti (con conseguenti bandiere rosse) che hanno mandato in ospedale Alex Marquez e Johann Zarco e per altri episodi che hanno messo fuori dai giochi dei big come Pedro Acosta e Jorge Martin, ma a conti fatti è andata in archivio una tripletta Ducati al Montmelò con Fabio Di Giannantonio in trionfo davanti alla sorpresa Fermin Aldeguer e ad un fortunato Francesco Bagnaia. Gigi Dall’Igna, tramite il suo profilo Linkedin, ha tracciato un bilancio complessivo dell’ultimo weekend vissuto sulla pista iberica. “ Sarebbe potuta andare molto peggio. Sono i soliti cliché, ovvi quanto veri e intensi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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