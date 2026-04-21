Dopo quasi un mese di pausa, il campionato di MotoGP riprende in Spagna, con il circuito di Jerez de la Frontera che ospiterà le prossime gare. Dall’Igna ha parlato di Bagnaia, sottolineando che lo vede in buona forma, mentre ha commentato Marquez definendolo un campione che ha bisogno di tempo per adattarsi. La corsa in Europa segnerà un momento importante per valutare gli sviluppi della stagione e gli equilibri tra i piloti.

Dove eravamo rimasti? Dopo quasi un mese di pausa, la MotoGP riaccende i motori tornando in Europa, con il circuito di Jerez de la Frontera (Spagna) che darà delle indicazioni utili per capire gli equilibri in pista. Finora, l’Aprilia ha fatto la voce grossa e i primi due posti della classifica generale, occupati da Marc Bezzecchi e dallo spagnolo Jorge Martin, non sono casuali. Ducati, da questo punto di vista, è chiamata a una reazione. Il team di Borgo Panigale arriva in Andalusia con più interrogativi che certezze, complice un avvio di stagione al di sotto delle aspettative nei primi tre appuntamenti del 2026. La graduatoria parla chiaro: Marc Marquez occupa attualmente la quinta posizione, con un ritardo di 36 punti da Bezzecchi, mentre Francesco Bagnaia è scivolato fino al nono posto, distante ben 56 lunghezze.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dall’Igna rilancia Ducati: “Bagnaia lo vedo bene… Marquez è un campione e ha bisogno di tempo”

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