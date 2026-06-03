Motoclub Reggio Calabria spegne 51 candeline | si festeggia con il 2° Villaggio del Motociclista
Il Motoclub Reggio Calabria celebra il suo 51° anniversario domenica 7 giugno durante il “2° Villaggio del Motociclista”. La manifestazione si svolge nel contesto di questa ricorrenza, che coinvolge gli iscritti e gli appassionati di moto della zona. Non sono stati comunicati dettagli specifici sull’evento o le attività previste.
Domenica 7 giugno il “Motoclub Reggio Calabria” festeggerà il suo 51mo anniversario nel corso della manifestazione “2° Villaggio del Motociclista”. Anche quest’anno il grande appuntamento è stato inserito ufficialmente nel contesto della “Giornata Nazionale dello Sport” che, organizzata dal Coni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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