Fabio Quartararo ha annunciato di aver deciso di lasciare Yamaha, affermando di non avere più motivazioni per continuare in sella alla stessa moto. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta la fine del suo rapporto con il team. Non sono stati forniti dettagli sulle future scelte professionali del pilota. La sua partenza segna un cambiamento nel panorama della MotoGP.

Milano, 3 giugno 2026 - Fabio Quartararo è senza dubbio uno dei piloti più talentuosi della MotoGP moderna. Campione del mondo nel 2021 con Yamaha, il francese aveva dimostrato di poter competere e vincere contro avversari dotati di mezzi tecnici spesso superiori. Tuttavia, nelle stagioni successive, il suo percorso è diventato sempre più complicato a causa delle difficoltà della Yamaha M1, una moto che ha progressivamente perso competitività rispetto alla concorrenza. Uno dei principali problemi della casa giapponese riguarda il deficit di potenza del motore. Negli ultimi anni, Ducati, KTM e Aprilia hanno compiuto enormi passi avanti nello sviluppo delle proprie moto, aumentando velocità massima e accelerazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Moto gp, Quartararo si arrende con Yamaha: “Non c’è più motivazione”

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