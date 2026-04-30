Dopo la recente separazione, il pilota e il team Yamaha si trovano in disaccordo riguardo alle ragioni che hanno portato alla rottura. Quartararo ha espresso alcune critiche sulle prestazioni della moto e sulla motivazione del team, mentre Yamaha ha fornito versioni diverse sulla situazione. La questione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, aprendo un confronto pubblico tra le parti coinvolte.

"> La crisi di Yamaha: Quartararo e Meregalli in disaccordo. La difficile stagione di Yamaha continua a far discutere, con Fabio Quartararo e Massimo Meregalli che sembrano sempre più distanti nelle loro opinioni. I due protagonisti hanno manifestato apertamente le loro frustrazioni riguardo al rendimento della squadra, soprattutto dopo il Gran Premio di Spagna. Quartararo e il compagno di squadra Toprak Razgatlioglu non hanno nascosto il loro malcontento, sottolineando che le attuali performance della moto sono deludenti. Nel tentativo di esprimere i suoi sentimenti, Quartararo ha rivelato che le problematiche di performance della moto hanno contribuito a farlo “perdere l’amore” per il motociclismo, affermando: “Prende via tutto ciò che amo del correre”.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Quartararo e Yamaha in disaccordo su motivazione e prestazioni dopo la separazione.

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