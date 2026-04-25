Dopo sei mesi, il pilota non ha ancora risolto i problemi riscontrati sulla moto V4 Yamaha. Quartararo ha espresso frustrazione riguardo alla mancanza di miglioramenti e ha sottolineato che la situazione rimane invariata. La questione riguarda specificamente le difficoltà tecniche del mezzo, che ancora non trovano soluzioni pratiche. La Yamaha non ha fornito aggiornamenti ufficiali sullo stato di sviluppo o sui possibili interventi.

"> Fabio Quartararo Attacca Yamaha: Problemi Irrisolti All’orizzonte. Fabio Quartararo non ha risparmiato critiche al progetto V4 di Yamaha durante la prima giornata di prove al Gran Premio di Spagna, esprimendo chiaramente il suo disappunto per la mancanza di progressi su questioni che ha sollevato più di sei mesi fa. Il divario tra il prototipo Yamaha del 2026 e il resto della concorrenza era palpabile anche a Jerez, dove tutti e cinque i piloti ufficiali hanno mancato l’accesso al Q2 durante la sessione di qualifiche pre-pratica. Quartararo si è piazzato come il migliore tra i suoi colleghi al 17° posto, mentre Toprak Razgatlioglu ha continuato a mostrare segnali di progresso, fermandosi però all’18° tempo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Quartararo: i problemi della moto V4 Yamaha non sono ancora stati risolti dopo sei mesi.

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