Notizia in breve

Dal 5 al 11 giugno 2026, Medina Art Gallery ospita la mostra personale di Stefan Velund, curata da Valeria Rufini Ferranti. La rassegna si svolge in Via A. con opere dell’artista esposte durante tutta la settimana. La mostra include dipinti e sculture, visibili negli orari di apertura della galleria. L’ingresso è gratuito e l’evento è rivolto al pubblico interessato all’arte contemporanea.