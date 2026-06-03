Mostra Personale di Stefan Velund
Dal 5 al 11 giugno 2026, Medina Art Gallery ospita la mostra personale di Stefan Velund, curata da Valeria Rufini Ferranti. La rassegna si svolge in Via A. con opere dell’artista esposte durante tutta la settimana. La mostra include dipinti e sculture, visibili negli orari di apertura della galleria. L’ingresso è gratuito e l’evento è rivolto al pubblico interessato all’arte contemporanea.
Dal 5 giugno al 11 giugno 2026, Medina Art Gallery presenta la mostra personale di Stefan Velund, a cura diValeria Rufini Ferranti in Via A. Poliziano 46, Roma. L’evento di apertura si terrà venerdì 5 giugno, alle ore18:00, presso la galleria.Nella poetica di Stefan Velund la pittura si presenta. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Giacomo Girardi (@GiacomoOttolini) / Posts and Replies x.com
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