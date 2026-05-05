Then Now | la mostra personale di Druid
Una mostra personale di Druid viene allestita presso gli spazi della Hox Gallery al The Hoxton. L’esposizione si inserisce in un progetto espositivo che coinvolge anche la Galleria Sospesa, creando un collegamento tra le opere dell’artista, l’architettura dell’hotel e la vita quotidiana del luogo. La rassegna si configura come una nuova tappa del percorso artistico di Druid, che prosegue nel dialogo tra arte contemporanea e ambiente.
Una nuova tappa del progetto espositivo prende forma negli spazi della Hox Gallery al The Hoxton, dove la ricerca artistica contemporanea continua a dialogare con l’architettura e la quotidianità dell’hotel con la collaborazione di Galleria Sospesa.Giovedì 7 maggio alle ore 19.00 inaugura Then.🔗 Leggi su Romatoday.it
Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo
Notizie correlate
“Oltre la forma”. Mostra personale di Erika Berra“Oltre la forma”: il colore come esperienza emotiva nella mostra di Erika BerraDal 16 al 24 aprile 2026, CHiAMaMilano ospita “Oltre la forma”, mostra...
Emozioni Cromatiche, la mostra personale di Chiara ScalaApre la mostra personale “Emozioni cromatiche” di Chiara Scala dal 4 maggio al 17 maggio da Strati d’Arte Gallery in Via Sicilia 133, a Roma.
Approfondimenti e contenuti
Argomenti più discussi: Then / Now - 2duerighe; Buy now pay later, il boom delle rate ‘invisibili’ è un rischio?; BNPL in Italia 2025: +23% e spinta all’Inclusione Finanziaria; Il buy now pay later continua a crescere in Italia: +23% nel secondo semestre 2025.
Icons then, icons now. David Beckham e Victoria Beckham al #MetGala 2008: quando lo stile era già legacy. - facebook.com facebook