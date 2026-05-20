Mostra personale di Mara Isolani
Si apre una mostra di pittura dedicata all'artista Mara Isolani, che presenta una serie di opere incentrate sulla figurazione contemporanea. Le tele raffigurano momenti di vita quotidiana e paesaggi, rappresentati attraverso riflessi su auto di culto. Le opere sono esposte in uno spazio dedicato, offrendo uno sguardo diretto sul lavoro dell’artista. La mostra rimarrà aperta per un periodo limitato e sarà accessibile al pubblico senza prenotazione.
Mostra di pittura dell'artista Mara Isolani. Una figurazione contemporanea che coglie momenti di vita e paesaggi riflessi sulle lucide carrozzerie di auto iconiche. I fondi mossi einformali si fondono con le figure in primo piano. La mostra rimane aperte dal 27 al 31 maggio a ingresso libero con. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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