Venerdì è stata eseguita l'autopsia sul corpo di un operaio di 30 anni morto schiacciato dalla pressa. La Procura ha notificato almeno tre avvisi di garanzia a persone legate alla Cora srl, azienda produttrice di farmaci dove si è verificato l’incidente. L’incidente è avvenuto il 26 maggio scorso.

Pescia (Pistoia), 3 giugno 2026 – Sono almeno tre gli avvisi di garanzia notificati dalla Procura ad altrettante figure della Cora srl di Altopascio, l’azienda del settore dei prodotti farmaceutici dove il 26 maggio scorso ha perso la vita Giacomo Pucci, operaio di 30 anni. Il giovane era rimasto schiacciato sotto una pesante pressa che stava movimentando con un transpallet. Sull’incidente mortale il pm di Lucca Antonio Mariotti ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli avvisi sono un atto dovuto proprio in vista dell’autopsia che verrà eseguita nella giornata di venerdì 5 giugno dal medico legale Stefano Pierotti. I funerali del giovane operaio potrebbero dunque tenersi nella giornata di sabato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto schiacciato dalla pressa, venerdì l’autopsia su Giacomo Pucci. Almeno tre gli avvisi di garanzia

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