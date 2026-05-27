Schiacciato da una pressa ad Altopascio la vittima è il 30enne Giacomo Pucci | disposta l'autopsia sul corpo
Un operaio di 30 anni di Pescia è morto dopo essere stato schiacciato da una pressa in un'azienda di Altopascio. È stata disposta un'autopsia sul suo corpo.
È Giacomo Pucci l'operaio di 30 anni di Pescia (Pistoia) morto schiacciato da una pressa nell’azienda di Altopascio dove lavorava. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, disposta l’autopsia sulla salma del giovane. L'esame si terrà venerdì 29 maggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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