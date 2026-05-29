Morto Gianluigi Piaccia oggi sarà eseguita l?autopsia | Fano la procura indaga per omicidio colposo Inviati gli avvisi di garanzia

Gianluigi Piaccia è morto e oggi sarà effettuata l’autopsia. La procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo e ha inviato gli avvisi di garanzia. La notizia della scomparsa è stata annunciata dalla sorella sui social, con un messaggio in cui esprimeva il dolore e la perdita definitiva. La sua morte ha suscitato dolore tra amici e conoscenti, mentre le autorità investigano sulle cause.

FANO Le speranze non c’erano più da due giorni. “Per sempre così” ha postato mercoledì sera su Facebook la sorella Denise, con un cuore azzurro e una bella foto di Gianluigi Piaccia a torso nudo seduto tra le fronde verdi e ombrose di un albero, con in braccio il figlio di lei bambino. Un giovane sorridente, pieno di energia, fiducioso verso la vita. Ricordi ed emozioni Il modo migliore per ricordare alla rete degli amici il 35enne, rimasto vittima dell’incidente sul lavoro alla Tecno Collaudi esattamente una settimana fa, dopo che nella rianimazione dell’ospedale regionale ne avevano accertato la morte (cerebrale e biologica), disattivando di conseguenza il macchinario che faceva andare avanti in modo indotto cuore e polmoni. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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