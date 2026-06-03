Venerdì verrà eseguita l’autopsia sul giovane operaio morto in una fabbrica di prodotti farmaceutici il 26 maggio. La Procura ha notificato tre avvisi di garanzia a persone associate alla “Cora srl” di Altopascio, l’azienda coinvolta nell’incidente. Non sono state rese note le cause dell’incidente né ulteriori dettagli sulle indagini. La vittima aveva 30 anni e lavorava nello stabilimento al momento dell’incidente.

Sono almeno tre gli avvisi di garanzia notificati dalla Procura ad altrettante figure della “Cora srl” di Altopascio, l’azienda del settore dei prodotti farmaceutici dove il 26 maggio scorso ha perso la vita Giacomo Pucci, operaio di 30 anni. Il giovane era rimasto schiacciato sotto una pesante pressa che stava movimentando con un transpallet. Sull’ incidente mortale il pm Antonio Mariotti ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli avvisi sono un atto dovuto proprio in vista dell’autopsia che verrà eseguita nella giornata di venerdì 5 giugno dal medico legale Stefano Pierotti. I funerali del giovane operaio potrebbero dunque tenersi nella giornata di sabato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto in fabbrica. Venerdì l’autopsia sul giovane operaio

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