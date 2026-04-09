Tragedia in fabbrica a San Didero | operaio colto da malore morto sul posto di lavoro

Da torinotoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio di 62 anni è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri mentre era al lavoro presso le acciaierie di San Didero. La vittima, residente a Torino, lavorava nella stessa azienda da circa 36 anni. Secondo quanto riferito, l’uomo è stato colto da un malore mentre si trovava sul posto di lavoro e nonostante i tentativi di soccorso, le sue condizioni sono risultate incompatibili con la vita. La vicenda è sotto investigazione.

Un operaio italiano di 62 anni, residente a Torino, è morto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 8 aprile 2026, per un malore che lo ha colto mentre stava lavorando alle acciaierie Afv Beltrame di via Pramolle a San Didero, azienda di cui era dipendente da 36 anni. La tragedia si è consumata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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