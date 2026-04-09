Tragedia in fabbrica a San Didero | operaio colto da malore morto sul posto di lavoro

Un operaio di 62 anni è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri mentre era al lavoro presso le acciaierie di San Didero. La vittima, residente a Torino, lavorava nella stessa azienda da circa 36 anni. Secondo quanto riferito, l’uomo è stato colto da un malore mentre si trovava sul posto di lavoro e nonostante i tentativi di soccorso, le sue condizioni sono risultate incompatibili con la vita. La vicenda è sotto investigazione.

Un operaio italiano di 62 anni, residente a Torino, è morto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 8 aprile 2026, per un malore che lo ha colto mentre stava lavorando alle acciaierie Afv Beltrame di via Pramolle a San Didero, azienda di cui era dipendente da 36 anni. La tragedia si è consumata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Tragedia sul lavoro al porto di Manfredonia: operaio stroncato da un maloreUna giornata di lavoro come tante altre si è trasformata in tragedia per un operaio molisano di 65 anni, deceduto per via di un malore, nel... Italia, tragedia sul lavoro: operaio morto così, davvero atroceIl rombo della motosega riempiva l’aria fredda del mattino, coprendo ogni altro suono del bosco mentre la lama affondava con precisione nel legno... Argomenti più discussi: Tragedia in fabbrica a San Didero: operaio colto da malore, morto sul posto di lavoro; Tragedia alle ex Acciaierie Beltrame di San Didero: operaio muore per un malore improvviso; Valsusa: dramma in fabbrica, è tragedia sul lavoro alle Acciaierie Beltrame. Tragedia in fabbrica a San Didero: operaio colto da malore, morto sul posto di lavoroUn operaio italiano di 62 anni, residente a Torino, è morto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 8 aprile 2026, per un malore che lo ha colto mentre stava lavorando alle acciaierie Afv Beltrame di ... torinotoday.it Omaggio alla luna... (In omaggio al ritorno dell'uomo in orbita lunare questa foto con i ripetitori del Gandoglio quasi a rappresentare una stazione spaziale). Sacra e ripetitore del Gandoglio, da San Didero, Valsusa (foto di Fulvio Giorgi) - facebook.com facebook