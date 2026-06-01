Giovane giostraio morto sul lavoro | scatta l’autopsia

Notizia in breve

Un giovane giostraio di 26 anni è morto mentre lavorava a Lioni, travolto da una trave durante l’allestimento delle attrazioni. La Procura di Avellino ha disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso. L’incidente si è verificato mentre il giovane, di origini bengalesi, era impegnato nelle operazioni di montaggio delle giostre. La ricostruzione dei fatti e le eventuali responsabilità sono al centro dell’indagine in corso.