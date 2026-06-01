Giovane giostraio morto sul lavoro | scatta l’autopsia
Un giovane giostraio di 26 anni è morto mentre lavorava a Lioni, travolto da una trave durante l’allestimento delle attrazioni. La Procura di Avellino ha disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso. L’incidente si è verificato mentre il giovane, di origini bengalesi, era impegnato nelle operazioni di montaggio delle giostre. La ricostruzione dei fatti e le eventuali responsabilità sono al centro dell’indagine in corso.
Tempo di lettura: 2 minuti Con il decesso di Hossain Sakil, il ventiseienne operaio di origini bengalesi travolto da una trave mentre allestiva le giostre a Lioni, l’inchiesta giudiziaria della Procura di Avellino si sposta su un binario cruciale. Il magistrato di turno ha infatti disposto l’esame autoptico sulla salma del giovane, un passaggio medico-legale indispensabile per fare piena luce sulle cause del decesso e accertare le precise responsabilità. La salma del giovane è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale “Moscati” di Avellino, dove è stata posta sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore il pubblico ministero incaricato affiderà formalmente l’incarico a un medico legale per l’esecuzione dell’autopsia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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