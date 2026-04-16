Eboli incidente sulla Strada Statale 18 | morto un 70enne nello scontro tra due auto

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile, sulla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore a Eboli si è verificato un incidente che ha provocato la morte di un uomo di 70 anni. Due auto sono rimaste coinvolte nello scontro, i cui dettagli non sono ancora stati resi noti. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi e i soccorsi.

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile, sulla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, a Eboli. Intorno alle 13:15 tre auto, due Bmw (tra cui una X6) e una Fiat 500, sono rimaste coinvolte in un violento scontro all’altezza dell’Outlet Cilento. A perdere la vita è stato un uomo di circa 70 anni originario di Battipaglia, alla guida della Fiat 500. Inutili i soccorsi del personale sanitario, che ha potuto solo constatarne il decesso. Feriti, ma non in modo grave, i conducenti delle altre vetture. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, sanitari del 118 e personale Anas. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni e riaperto nel primo pomeriggio.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Eboli, incidente sulla Strada Statale 18: morto un 70enne nello scontro tra due auto Notizie correlate Incidente sulla Statale 18 a Villa San Giovanni, scontro tra auto: due feritiLa strada è stata chiusa per consentire lo svolgimento dei rilievi e la rimozione dei mezzi. Tragico incidente sulla strada 156 dei Monti Lepini: un morto nello scontro tra due camionUn tragico incidente stradale ha causato la morte di una persona lungo la strada 156 dei Monti Lepini, nel territorio del Comune di Priverno, in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Disinnesco ordigni: blocco totale tra Eboli e Battipaglia. Chiuse A2, SS19 e linea ferroviaria; Sicurezza lungo la SS19, vertice in Prefettura: Più controlli in vista dell'estate; Il Baricentro del Regno: quando Eboli dettava legge al Principato; Scontro tra tir in Basilicata: perde la vita anche un 46enne salernitano. Incidente mortale sulla SS18 a Eboli, vicino al Cilento Outlet: un uomo di 70 anni ha perso la vita nello scontro tra tre veicoliC’è un tratto di strada, a Eboli, che torna troppo spesso nelle cronache. E quando succede, il copione è sempre lo stesso: sirene, lamiere, traffico fermo e quella sensazione amara che ormai in zona c ... alphabetcity.it Scontro tra auto Bmw e 500 a Eboli, morto un uomo: incidente stradale sulla SS18 nel SalernitanoScontro tra tre auto sulla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore a Eboli, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile, attorno alle 13,15. Coinvolte due Bmw, tra cui una X6 e una Fiat 500. Morto un ... fanpage.it Ennesimo incidente stradale mortale sulle strade salernitane. Un uomo di 70 anni ha perso la vita nella tarda mattinata lungo la Strada Statale 18 ad #Eboli, all’altezza del Cilento Outlet Village. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre auto. Il violento impatto facebook #Maltempo #Campobasso, crollo ponte Strada Statale 16 a Montenero di Bisaccia: continuano le ricerche dell'uomo disperso. Oggi #vigilidelfuoco in azione con sommozzatori, fluviali, soccorritori acquatici, droni e mezzi movimento terra che perlustrano spon x.com