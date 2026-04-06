Sovicille | muore motociclista nello scontro con un’auto sulla provinciale 99

Nella tarda giornata di oggi, 6 aprile 2026, si è verificato un incidente sulla strada provinciale 99 a Sovicille, in provincia di Siena. Un motociclista è deceduto dopo aver avuto uno scontro con un’auto. Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente per i rilievi e le operazioni di soccorso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di messa in sicurezza.

SOVICILLE (SIENA) – Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi, 6 aprile 2026, sulla strada provinciale 99 a Sovicille (Siena). Un motociclista di 47 anni ha perso la vita scontrandosi scontrata con un’auto. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118, che ha attivato anche l’elisoccorso Pegaso 2, per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sul posto sono andate l’automedica di Abbadia San Salvatore, l’ambulanza della Misericordia di Abbadia San Salvatore, l’ambulanza della Misericordia di Monticiano, oltre a vigili del fuoco e forze dell’ordine. Avviati gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sovicille: muore motociclista nello scontro con un’auto sulla provinciale 99 Firenze: muore motociclista nello scontro con un’auto al passo del GiogoFIRENZE – Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, 1 marzo 2026, nel comune di Scarperia e San Piero. Belpasso, incidente mortale: giovane motociclista muore nello scontro con un’auto, un ferito grave. Indagini in corso.Tragedia a Belpasso: un giovane motociclista muore nello scontro con un’auto Una serata di lutto per Belpasso, in provincia di Catania. Scontro fatale tra auto e moto, muore un uomoSOVICILLE: Pasquetta drammatica lungo la strada provinciale del Piano di Rosia, all'altezza di Sovicille: in un incidente un 47enne ha perso la vita ... toscanamedianews.it Sovicille, incidente mortale, nello scontro muore un centauroIncidente mortale oggi nel tardo pomeriggio nel Comune di Sovicille vicino allo stabilimento della Gsk sulla Sp 99. Ad avere la peggio un centauro di 47 anni vittima di uno scontro frontale con una ma ... radiosienatv.it