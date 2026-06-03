Don Bruno Kant, sacerdote tedesco di 110 anni, è deceduto. Viveva a Eichenzell-Löschenrod, vicino a Fulda, nell’Assia. Era riconosciuto come il sacerdote più anziano al mondo.

È morto a 110 anni don Bruno Kant, considerato il sacerdote più anziano del mondo. Il religioso viveva a Eichenzell-Löschenrod, nei pressi di Fulda, nel Land dell’Assia, in Germania. La notizia del decesso, avvenuto alcuni giorni fa, è stata riferita da Acistampa. Gli auguri del Papa per i 110 anni Lo scorso 26 febbraio, in occasione del suo 110° compleanno, don Bruno Kant aveva ricevuto gli auguri di Papa Leone XIV. In quel messaggio, il Pontefice lo aveva ringraziato per il lungo ministero sacerdotale e per il servizio svolto nel corso degli anni a favore della Chiesa. Il ricordo della comunità parrocchiale “Con la scomparsa di don Bruno Kant – ha commentato l’attuale parroco di Eichenzell-Löschenrod, Guido Pasenow – la nostra comunità parrocchiale perde una persona che per molti anni ne ha rappresentato il cuore. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Morto a 110 anni don Bruno Kant, era il sacerdote più anziano del mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Addio a Lazare: è morto il cane più vecchio del mondo. Aveva 30 anni, adottato in un rifugio già da anzianoÈ deceduto Lazare, riconosciuto come il cane più anziano al mondo, che aveva raggiunto i 30 anni di età.

Leggi anche: È morto Djibo, era il leone più anziano d’Europa: “la fine di un regno” dopo 27 anni tra circo e rifugio