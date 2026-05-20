Addio a Lazare | è morto il cane più vecchio del mondo Aveva 30 anni adottato in un rifugio già da anziano

È deceduto Lazare, riconosciuto come il cane più anziano al mondo, che aveva raggiunto i 30 anni di età. L'animale era stato adottato in un rifugio da anziano, dopo la scomparsa del suo precedente proprietario. La sua storia aveva attirato l’attenzione pubblica, portando alla luce la lunga vita vissuta in compagnia di chi lo aveva accolto. La notizia della sua morte è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi su circostanze o cause.

Da poco si era scoperta la storia di Lazare, il cane più vecchio del mondo, adottato da un rifugio all'età di 30 anni dopo che la sua persona di riferimento era scomparsa. L'esemplare di Papillon è morto il 14 maggio: la notizia data sui social da Ophelie, la ragazza che lo aveva preso con sé. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Adieu, Lazare! Worlds oldest dog dies at 30, a tiny soul with a giant legacy | NOB

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