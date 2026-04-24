È deceduto Djibo, il leone più anziano d’Europa, che aveva vissuto 27 anni. La notizia è stata comunicata dal rifugio francese Tonga Terre d’Accueil, che lo ospitava. Djibo aveva trascorso gran parte della vita tra circo e rifugio, diventando un animale noto per la sua lunga presenza. La sua morte segna la fine di un lungo periodo di vita e di esperienze nel mondo degli animali selvatici.

“La fine di un regno”. Con queste parole il rifugio francese Tonga Terre d’Accueil ha annunciato la morte di Djibo, il leone più anziano d’Europa, “morto all’età inimmaginabile di 27 anni”. Per la struttura non era solo un ospite, ma una presenza simbolica. Djibo era arrivato nel 2012, quando “era stato sequestrato da un circo e accolto al rifugio con anche la leonessa Yendi, entrambi in uno stato di grande debilitazione”. Una storia segnata fin dall’inizio da fragilità e sopravvivenza. L e prime fasi non sono state semplici. “Segnato dal suo passato, Djibo si era da subito dimostrato molto diffidente verso gli umani, per poi calmarsi gradualmente nel corso degli anni”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Djibo, era il leone più anziano d’Europa: “la fine di un regno” dopo 27 anni tra circo e rifugio

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